Путин: все потребности спецоперации на Украине финансируются в полном объеме

Все потребности специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине финансируются в полном объеме. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал BRIEF, выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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