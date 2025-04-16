Трампа устроит только один путь разрешения конфликта на Украине – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Для президента США Дональда Трампа, который понимает язык бизнеса, а не дипломатии, единственным путем разрешения ситуации на Украине может стать только коммерческий, и он неоднозначный.
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