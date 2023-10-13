В Киеве раскрыли имя самого опасного русского генерала, исключив Шойгу и Суровикина

Глава ГУР Украины Буданов рассказал про Сергея БеседуИздание "Украинская правда" со ссылкой на начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова пишет, что самым "опасным противником" киевского режима является именно гражданин России.
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