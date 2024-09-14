Госфильмофонд России на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. С 11 по 14 сентября Госфильмофонд России принял участие в X Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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Госфильмофонд России на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. С 11 по 14 сентября Госфильмофонд России принял участие в X Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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