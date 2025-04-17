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Власти США могут запретить доступ своих граждан к DeepSeek – NYT

Власти США могут запретить доступ своих граждан к DeepSeek – NYT

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения запрета на доступ американцев к китайскому сервису искусственного интеллекта DeepSeek, издание The New York Times со ссылкой на три осведомленных неназванных источника.

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