Власти США могут запретить доступ своих граждан к DeepSeek – NYT

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность введения запрета на доступ американцев к китайскому сервису искусственного интеллекта DeepSeek, издание The New York Times со ссылкой на три осведомленных неназванных источника.
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