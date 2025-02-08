Матч «Парма» – «Зенит» состоится 8 февраля на 2 часа позже

Перенесено время начала матча «Парма» – «Зенит».В связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с невозможностью вылета «Зенита» из Аэропорта Пулково, матч по согласованию Лигой ВТБ с клубами, состоится 8 февраля на 2 часа позже – в 17:30 по московскому времени (19:30 местного времени).