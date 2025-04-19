«Беречь любой ценой»: Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом рассказал, почему ушёл на СВО

Правнук младшего сержанта Мелитона Кантарии, который вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузил Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году, отметил, что потомки советских воинов в зоне СВО отстаивают свою историю.
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