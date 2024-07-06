НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Захаров
    Ну и чем ты гордишься? В трудную минуту очконул? Да когда тебе было хорошо ты приносил медали но когда твою страну те...Велогонщик Яковле...
  • leonid
    Было бы хорошо, если эта команда детей может всыпала фрицам по первое число.Леманн о сборной ...
  • Evgenija Palette
    Про БУЗИНУ в огороде и про Киевского ДЯДЬКУ писать как-то не хочется... Воистину, нельзя давать возможность выучивать...Мужчина в Германи...

Экс-хавбек Австралии Оур о Роналду: «Он мешал Португалии на Евро. Проблема с ним в том, что это всегда «шоу Криштиану», а не команды»

Экс-хавбек Австралии Оур о Роналду: «Он мешал Португалии на Евро. Проблема с ним в том, что это всегда «шоу Криштиану», а не команды»

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, 3:5 по пенальти) в 1/4 финала Евро-2024. Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не забил ни одного гола на этом турнире, он отметился только одним ассистом в матче с Турцией на групповой стадии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх