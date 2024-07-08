Дело не только в деньгах: психолог объяснила, почему девушки выбирают «айтишников»

В последнее время завидными женихами стали профессионалы в сфере IT. По мнению психолога Татьяны Кувалдиной, причиной резкого спроса на рынке знакомств на таких молодых людей стало не только их материальное положение.
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