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Дело не только в деньгах: психолог объяснила, почему девушки выбирают «айтишников»

Дело не только в деньгах: психолог объяснила, почему девушки выбирают «айтишников»

В последнее время завидными женихами стали профессионалы в сфере IT. По мнению психолога Татьяны Кувалдиной, причиной резкого спроса на рынке знакомств на таких молодых людей стало не только их материальное положение.

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