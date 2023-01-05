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Итальянского тренера по художественной гимнастике и ее помощницу россиянку обвиняют в жестоком обращении со спортсменками

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина предстанут перед спортивным судом Италии по обвинению в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам.

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