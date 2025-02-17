NPC в Kingdom Come: Deliverance 2 крадут выброшенные вещи и пользуются ими NPC в Kingdom Come: Delivera...

NPC в Kingdom Come: Deliverance 2 крадут выброшенные вещи и пользуются имиNPC в Kingdom Come: Deliverance 2 не просто живут своей жизнью – они подбирают предметы, выброшенные игроком, и даже используют их!Читать дальше → источник.
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