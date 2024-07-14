Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 486 подписчиков

Новые реалии России в цифрах: Какая должна быть зарплата, чтобы взять в ипотеку обычную двушку

Новые реалии России в цифрах: Какая должна быть зарплата, чтобы взять в ипотеку обычную двушку

Выяснилось, какая теперь должна быть зарплата, чтобы взять в ипотеку обычную двушку. Представлены новые реалии России в цифрах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
3%, Строй банк СССР, пай в ЖСК..
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх