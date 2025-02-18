Анонимный криптотрейдер перевел $1 млн в токенах Broccoli на адрес CZ Binance

В криптосообществе активно обсуждают серию крупных транзакций с токенами Broccoli (BROCCOLI). Один из крупных держателей отправил 10 млн монет, эквивалентных примерно $1 млн, на адрес основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ).
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