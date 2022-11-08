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Овечкин отдал слепой голевой пас Кузнецову с неудобной руки, пропустив шайбу между ног

Овечкин отдал слепой голевой пас Кузнецову с неудобной руки, пропустив шайбу между ног

Александр Овечкин сделал голевую передачу Кузнецову, пропустив шайбу между ног. Капитан «Вашингтона» выступил ассистентом при победной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4).

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