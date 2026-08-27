Current Biology: человек – единственный хищник, которого боятся горные львы и медведи

Исследования раскрыли особенности поведения медведей и пум в Северной Америке.Учёные выяснили, что медведи и пумы в Северной Америке активно стараются не пересекаться с человеком — и не просто реагируют на его присутствие, а корректируют своё привычное поведение.
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