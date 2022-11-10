Остатки бывают сладки

Каждый год в России отправляются на свалку 17 млн тонн продуктов, у которых вышел срок реализации. Специалисты Минпромторга и Минэкономразвития считают, что из них как минимум миллион тонн можно было бы успеть передать нуждающимся гражданам.
Каждый год в России отправляются на свалку 17 млн тонн продуктов, у которых вышел срок реализации. Специалисты Минпромторга и Минэкономразвития считают, что из них как минимум миллион тонн можно было бы успеть передать нуждающимся гражданам.
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