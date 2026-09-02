Continued anxiety E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The daily chart in the S&P 500 implies the continuation of market anxiety with the Iranian situation, crude oil prices increasing and fears of inflation increasing.
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