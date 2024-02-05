ФНС потребовала отменить перевод на ₽13 млрд от дочки IKEA в РФ за рубеж

Столичный Арбитражный суд приступит к рассмотрению иска, который касается перевода почти 13 миллиардов рублей зарегистрированным в Российской Федерации предприятием «ИКЕА Торг» ирландской дочке IKEA Fami Limited.
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