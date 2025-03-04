Шестеркин о шайбе Сорокина в ворота «Нэшвилла»: «Это не гол»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

На россиянина записали шайбу, которая оказалась в воротах «Нэшвилла» (7:4) на 60-й минуте игры. Форвард «Предаторс» Стивен Стэмкос отправил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла», гол записали на вратаря «Айлендерс».