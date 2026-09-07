Экономист раскрыл, когда выгоднее уходить в отпуск осенью

Этой осенью выгоднее всего брать отпуск в сентябре или октябре — в каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, а ноябрь не так привлекателен из-за всего 20 рабочих дней.
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