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Военные новости ★ спецоперация

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«Все подчинено целесообразности»: куда привели Николая Бухарина его идеи о формировании «нового человека» и «новой морали»

«Все подчинено целесообразности»: куда привели Николая Бухарина его идеи о формировании «нового человека» и «новой морали»

Сразу после прихода к власти, большевики стали рассматривать Россию в качестве площадки для мировой революции, толчком к которой должен был статья Октябрь 1917 года.

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