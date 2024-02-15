Воздушная тревога объявлена в Харьковской и еще двух областях Украины

Сирены воздушной тревоги сработали в трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, разработанной для оповещения населения о возможной опасности.
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