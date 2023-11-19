Al Arabiya: из госпитали «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали 31 младенца

По меньшей мере 31 младенца эвакуировали из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут в беседе с телеканалом Al Arabiya.
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