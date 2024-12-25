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Экс-сотрудник Госдепа: Байден и Трамп не готовы предложить Киеву членство в НАТО

Экс-сотрудник Госдепа: Байден и Трамп не готовы предложить Киеву членство в НАТО

Бывший сотрудник американского Госдепартамента Сэмюэл Чарап в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что ни администрация действующего президента США Джо Байдена, ни команда избранного президента Дональда Трампа не готовы предложить Украине членство в НАТО.

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