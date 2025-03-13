Новая статья: Обзор процессорного кулера PentaWave Z06D SRB: эффективнее, удобнее, дешевле

Летом 2023 года практически никому не известная китайская компания PentaWave представила на российском рынке свой первый кулер Z06D, который смог закрепиться у нас и потеснить именитые бренды, присутствующие в этом секторе уже более 20 лет.
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