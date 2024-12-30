ВПК-2024: дефицит кадров становится угрожающим

АНГЕЛ АНГЕЛ А что же "эффективные" руководители, топ менеджеры, среднее звено укомплектовано? Так кто нормальный будет работать вахтой когда там зарплаты платят только за вахту ни каких в двойном размере за работу в выходные, праздничные, переработку, северные, командировочные и т.д. и разделите на баланс рабочего времени по КЗОТ то получится что ты получаешь меньше, чем не куда не ехать... За кругом укомплектовано на предприятиях халявщиками с миллионными зарплатами. Платите народу, заинтересовывайте тогда и проблем с кадрами не будет... А мечты найти халявную рабочую силу забудьте.... Работать нынче разучились руководители, а вот хапать, бла бла травить это как песня у них....

вд валерий двойнишников Не достающие кадры в блогеры подались и в ночных клубах зажигают. Власть не может или не хочет работать. После ВО, после колоссальных потерь, кадров хватало и обходились без дикой азиатской орды...