ВПК-2024: дефицит кадров становится угрожающим Две новости Для начала хорошая новость. Еще в начале 2024 года в Министерстве обороны анонсировали поставки более 36 тысяч единиц боевой и порядка 16 миллионов средств поражения.
ВПК-2024: дефицит кадров становится угрожающим
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
А что же "эффективные" руководители, топ менеджеры, среднее звено укомплектовано? Так кто нормальный будет работать вахтой когда там зарплаты платят только за вахту ни каких в двойном размере за работу в выходные, праздничные, переработку, северные, командировочные и т.д. и разделите на баланс рабочего времени по КЗОТ то получится что ты получаешь меньше, чем не куда не ехать... За кругом укомплектовано на предприятиях халявщиками с миллионными зарплатами. Платите народу, заинтересовывайте тогда и проблем с кадрами не будет... А мечты найти халявную рабочую силу забудьте.... Работать нынче разучились руководители, а вот хапать, бла бла травить это как песня у них....
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12 час.
вд
валерий двойнишников
Не достающие кадры в блогеры подались и в ночных клубах зажигают. Власть не может или не хочет работать. После ВО, после колоссальных потерь, кадров хватало и обходились без дикой азиатской орды...
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6 час.
Николай Кочергин
Полностью с вами согласен. Менеджеров и торгашей - взашей. Нужны специалисты-технари. Их надо было готовить еще позавчера, а не когда жаренный петух в ж...пу клюнет. Да сейчас молодежь на рабочие должности не затянешь. Не хотят они производить что-то: их отучили. Посмотрите телевизор: только кредиты, проценты, кэшбэк и т.п. Ничего не надо делать, взял деньги в банке и живи припеваючи. Красивые бабы, бары, рестораны. Но их никто не учит, что взятые деньги надо возвращать. Но как? И вот растет у на преступность. У них же осталась одна извилина - обмануть, отобрать, соврать. Они не отвечают за свои действия, да и не хотят. Надо отменять в России либерализм, "свободу", демократию. Воспитывать ответственного человека, гражданина, специалиста.
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3 час.
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