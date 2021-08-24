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Пенсионеры Подмосковья автоматически получат выплату в 10 тыс рублей в сентябре

Пенсионеры Подмосковья автоматически получат выплату в 10 тыс рублей в сентябре

РИАМО - 24 авг. Подмосковные пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей в беззаявительном порядке в сентябре, сообщила зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

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