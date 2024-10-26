«Я была в ужасе»: Корнелия Манго рассказала об угрозе выкидыша

Корнелия Манго поделилась подробностями своего состояния во время первой беременности. Недавно артистка сообщила в социальных сетях, что спустя десять лет попыток она и битбоксер Богдан Дюрдь впервые станут родителями.
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