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Царьград

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Лучше изменить маршрут: Русских призвали к осторожности в Южной Корее

Лучше изменить маршрут: Русских призвали к осторожности в Южной Корее

Русских туристов, которые посещают Южную Корею, призвали к осторожности. Им порекомендовали изменить маршрут и держаться подальше от опасности.

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