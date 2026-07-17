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Рязанские новости

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Прокуратура обязала Рязань отремонтировать улицу Быстрецкую

Прокуратура обязала Рязань отремонтировать улицу Быстрецкую

Суд обязал дорожные службы привести улицу Быстрецкую в порядок.Прокуратура Советского района Рязани провела проверку по обращению граждан и выяснила, что участок дороги на улице Быстрецкой не соответствует требованиям законодательства.

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