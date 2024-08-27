Новые волны ударов. Российские Вооружённые силы продолжили нанесение ударов по чувствительным для противника объектам на подконтрольных ему территориях.
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Новые волны ударов. Российские Вооружённые силы продолжили нанесение ударов по чувствительным для противника объектам на подконтрольных ему территориях.
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