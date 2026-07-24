От Сум до Купянска

Telegram-канал "Рыбарь" — @rybarЗа сутки к 24 июля 2026 года российские сводки отчитались о трёх освобождённых пунктах на трёх направлениях: Белицкое в ДНР, Артельное в Харьковской области, Благодатное в Запорожской.