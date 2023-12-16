Конкурс ´Письмо Деду Морозу´.

Наше дошкольное учреждение приняло участие в областном конкурсе ´Письмо Деду Морозу´, который проводится среди детей членов РОО ´Белая Русь´ в возрасте до 14 лет, с целью популяризации деятельности РОО ´Белая Русь´, поддержки семей членов РОО ´Белая Русь´, а также развития творческих способностей детей .
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