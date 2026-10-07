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Киев и 7 областей Украины в огне. ВС РФ нанесли массированный удар возмездия

Киев и 7 областей Украины в огне. ВС РФ нанесли массированный удар возмездия

Ночью 7 октября ВС РФ нанесли массированный ракетно-дроновый удар возмездия по Киеву и семи областям Украины.

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