Гаплогруппа R1a (Y-ДНК) Материал из Википедии — свободной энциклопедии Гаплогруппа R1a Тип Y-ДНК Время появления 22 000 - 25 000 лет назад Место появления Южная Сибирь[1] Предковая группа R1 Сестринские группы R1b Субклады R1a1 (Z282 (Европа) и Z93 (Азия)), R1a2 Мутации-маркеры R1a — L62, L63, L120, M420, M449, M511, M513 R1a1a — M17, M198, M512, M514, M515, L168, L449, L457, L566 Филогенетическое древо гаплогруппы R R R1 R1a R1b R2 Гаплогруппа R1a (М420) — Y-хромосомная гаплогруппа, распространённая в Восточной и Центральной Европе, Средней и Южной Азии и Южной Сибири.
Гаплогруппа R1a (Y-ДНК)
Комментарии
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Юрий Ильинов
Повторяю, такие темы уже были на моих сайтах. Порадовало открытие R около Байкала - прародительницы этой гаплогруппы. Это подтверждает иследование Мулдашева по геометрии глаз различных народов и иследование Клёсова по поиску исторического пути данной гаплогруппы.
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