Гаплогруппа R1a (Y-ДНК)

Юрий Ильинов

Повторяю, такие темы уже были на моих сайтах. Порадовало открытие R около Байкала - прародительницы этой гаплогруппы. Это подтверждает иследование Мулдашева по геометрии глаз различных народов и иследование Клёсова по поиску исторического пути данной гаплогруппы.