Немецкие экскурсоводы рассказывают, что советские солдаты вошли в Рейхстаг по ошибке

Балу - Чего бы там эта нацистская мразь не несла, а знамя Победы на рейхстаге водрузили РУССКИЕ!... И надписи на стенах рейхстага на РУССКОМ языке... А вот такие вот "историки" просто провоцируют повторение 2-го мая 1945 года...

SI Sergey Ivanov Пройдет еще лет 10- и этот же экскурсовод, честно глядя вам прямо в глаза, скажет, что мы и в Германию вошли по ошибке! Потому, что Германия несла восточным варварам свет Цивилизации, Европейской Культуры и Демократических Ценностей! А вот если бы не сражались с цивилизованной нацией- то пили бы баварское, а не жигулевское.