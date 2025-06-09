Царьград Фото: Yevgeny Khaldei/Globallookpress Немецкие экскурсоводы уверяют русских туристов, что в 1945 году советские солдаты "вошли в Рейхстаг по ошибке".
Немецкие экскурсоводы рассказывают, что советские солдаты вошли в Рейхстаг по ошибке
Комментарии
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Балу -
Чего бы там эта нацистская мразь не несла, а знамя Победы на рейхстаге водрузили РУССКИЕ!... И надписи на стенах рейхстага на РУССКОМ языке... А вот такие вот "историки" просто провоцируют повторение 2-го мая 1945 года...
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
Пройдет еще лет 10- и этот же экскурсовод, честно глядя вам прямо в глаза, скажет, что мы и в Германию вошли по ошибке! Потому, что Германия несла восточным варварам свет Цивилизации, Европейской Культуры и Демократических Ценностей! А вот если бы не сражались с цивилизованной нацией- то пили бы баварское, а не жигулевское.
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2 час.
HotRS
Да, в общем-то, не столь важно, был ли рейхстаг сосредоточением хоть какой власти, важно, что для советских людей это символ фашистской Германии.
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1 час.
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