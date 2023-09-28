В России разработали технологию одновременного мониторинга сотен тысяч дронов

Российские ученые из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Геоданные и геоинформационные технологии" на базе Московского государственного университета геодезии и картографии разработали технологию на основе искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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