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В России разработали технологию одновременного мониторинга сотен тысяч дронов

В России разработали технологию одновременного мониторинга сотен тысяч дронов

Российские ученые из Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Геоданные и геоинформационные технологии" на базе Московского государственного университета геодезии и картографии разработали технологию на основе искусственного интеллекта.

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