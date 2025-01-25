Запашный обвинил Никулина и объяснил «почему молчат цирковые звёзды»...

Игорь Кузнецов В и разберись тут - Никулин поздравил президента Всемирной организации цирков или Урса Пилса лично? Какое-то разъяснение должно быть, пусть как публичное заявление самого директора цирка на Цветном бульваре. Двойное гражданство - это повод для размышления. А вот наши спортсмены (некоторые) готовятся на зимнюю Олимпиаду-2026 выступить под "нейтральным флагом"...

C Caltar "Никулин недавно сказал, что если его цирк лишат государственной поддержки, то он сразу уедет во Францию."-когда он этот цирк создал или приобрёл,чтоб заявлять так? А почему его поздравление было от всего цирка,а не личное? Так можно и от страны кого-то поздравить.