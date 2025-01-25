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Запашный обвинил Никулина и объяснил «почему молчат цирковые звёзды»...

Запашный обвинил Никулина и объяснил «почему молчат цирковые звёзды»...

  Очередной скандал накрыл Максима Никулина – того самого, да-да, директора Цирка на Цветном бульваре, и сына легендарного Юрия Никулина.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
В и разберись тут - Никулин поздравил президента Всемирной организации цирков или Урса Пилса лично? Какое-то разъяснение должно быть, пусть как публичное заявление самого директора цирка на Цветном бульваре. Двойное гражданство - это повод для размышления. А вот наши спортсмены (некоторые) готовятся на зимнюю Олимпиаду-2026 выступить под &quot;нейтральным флагом&quot;...
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12 час.
C
Caltar
&quot;Никулин недавно сказал, что если его цирк лишат государственной поддержки, то он сразу уедет во Францию.&quot;-когда он этот цирк создал или приобрёл,чтоб заявлять так? А  почему его поздравление было от всего цирка,а не личное? Так можно и от страны кого-то поздравить.
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4 час.
Юлия Белова
Залюбили мальчика с детства... Кормили с золотой тарелочки серебряной ложечкой. Теперь где золотая тарелочка, там и дом... А ведь Россия все дала его отцу. И ему, в том числе. Стыдно... Гадко...
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4 час.

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