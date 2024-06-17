16 июня израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал реплику белорусского президента о евреях, замешанных в коррупции в республике, "неприемлемой и возмутительной".
МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме
Комментарии
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И
Искандер
Полно херню городить. Как сказал Достоевский, которого жиды люто ненавидят: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным». То, что пархатое племя считает «прекрасным и истинным», на чём дают присягу бандиты ЦАХАЛа, записано в их «священных» книгах: • Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения." • Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."
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5 час.
фарид сабиров
Я тоже теперь ярый антиССЫмит , с этимифашитами дел не имею. А вот ихнее отродье теперь точно буду иметь , при любой возможности.
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4 час.
Геннадий Хрипунов
Правильно Батька делает, уничтожать их надо, они слишком жировать стали во всех странах Мира с подачи дебила Байдена и его свиней в гей-европе .
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2 час.
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