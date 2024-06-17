МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

И

Искандер

Полно херню городить. Как сказал Достоевский, которого жиды люто ненавидят: «Мерило народа не то, каков он есть, а то, что он считает прекрасным и истинным». То, что пархатое племя считает «прекрасным и истинным», на чём дают присягу бандиты ЦАХАЛа, записано в их «священных» книгах: • Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: "Вся собственность других наций принадлежит еврейской нации, которая таким образом имеет право пользоваться всем без стеснения." • Tosefta Aboda Zara VIII, 5: "Как определить слово грабёж? Гою запрещено воровать, грабить, брать женщин и рабов у гоя или еврея. Но еврею не запрещено делать всё это по отношению к гою."