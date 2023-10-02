Минобороны показало боевую работу Су‑25СМ и Ка‑52 на краснолиманском направлении

РИАМО - 2 окт. Штурмовые истребители Су-25СМ ударно-разведывательных вертолеты Ка-52 «Центральной» группировки войск РФ выполняют боевые задачи по поражению позиций ВСУ и поддерживают работу наземных подразделений на краснолиманском направлении, сообщает Минобороны РФ.
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