Автор: Дмитрий Невзоров После удара российских дронов по Кировограду Всем известно, что Кропивницкий (Кировоград) — это крупный логистический узел: автомобильные и железные дороги связывают восточные области Украины с её западными регионами.
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