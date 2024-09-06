Шесть хакерских атак отражено на систему онлайн-голосования на выборах в Москве

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв заявил, что к настоящему моменту на систему дистанционного электронного голосования на выборах в столице было совершено шесть хакерских атак, которые были успешно отражены.
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