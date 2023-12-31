Русская весна
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Русская весна

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Маргарита Симоньян рассказала, как изменится новогоднее телевещание

Маргарита Симоньян рассказала, как изменится новогоднее телевещание

Главный редактор государственного телеканала RT с Маргарита Симоньян рассказала, как изменится новогоднее телевещание «Для тех, кто интересовался, вырежут ли участников злосчастной вечеринки на федеральных каналах.

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ГС
Галина Соколова
Не деньгами, а делами! Забыть из и все!
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