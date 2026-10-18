А в годовом выражении рост еще более впечатляющий — на 155% В сентябре 2026 года в России продали 3184 новых чистых электромобиля — на 155% больше, чем за тот же месяц прошлого года, когда было зарегистрировано 1247 машин.
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