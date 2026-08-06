ИНТЕРЬЕР ГОСТИНОЙ. ВИД ИЗ СТОЛОВОЙ. (Дизайн-проект интерьера загородного дома п.Юдино)

Панорамные окна слева впускают в комнату щедрый поток дневного света, размывая границу между домом и садом, а холодный бетон потолка и колонн задаёт строгий ритм, который тут же смягчается тёплым деревом пола и фактурой кирпичной вставки над кухней.
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