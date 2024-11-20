В Петербурге сокращается ценовой разрыв между новостройками и вторичкой

Медианная цена «квадрата» составила 242 000 рублей По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», в октябре в 12 миллионниках РФ из 16 разрыв стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке продолжает сокращаться или стагнирует.
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