История и археология: «Дьявольские всадники»: Почему монгольские лучники Чингисхана считались самыми страшными воинами в истории

Основу монгольской армии Чингисхана составляла конница. Талантливые всадники-лучники, отличавшиеся виртуозным умением держаться в седле и метко стрелять из лука, подбирались не только из числа монголов, но и воинов, принадлежащих к покоренным народам и племенам.