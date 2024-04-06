История и археология: «Дьявольские всадники»: Почему монгольские лучники Чингисхана считались самыми страшными воинами в истории

Основу монгольской армии Чингисхана составляла конница. Талантливые всадники-лучники, отличавшиеся виртуозным умением держаться в седле и метко стрелять из лука, подбирались не только из числа монголов, но и воинов, принадлежащих к покоренным народам и племенам.
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