Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем

Андрей Бедный

Я так и не увидел поддержку Россией терроризма о котором вы говорите. Не, я кстати не против - с волками жить по волчьи выть. Давно уже напрашивается поддержка ИРА к примеру, а то лайми чето расслабились и в конец охуевают от безнаказанности.