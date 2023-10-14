Эр-Рияд приостановил переговорный процесс по вопросу нормализации отношений с израильской стороной. Соответствующую информацию распространило Agence France-Presse (AFP).
Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем
Комментарии
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Андрей Бедный
Я так и не увидел поддержку Россией терроризма о котором вы говорите. Не, я кстати не против - с волками жить по волчьи выть. Давно уже напрашивается поддержка ИРА к примеру, а то лайми чето расслабились и в конец охуевают от безнаказанности.
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6 час.
Андрей Бедный
А то вон Лавров со многими пидорасами встречался - это же не значит, что Россия поддерживает ЛГБТ или США )))
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6 час.
Erl Schweizer
Решение саудитов говорит, что совесть у монархов все же имеется.
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18 мин.
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