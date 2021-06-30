Портал PRC.TODAY подготовил для вас новости китайского транспортного сектора. Huawei не планирует производить автомобили Huawei повторила в понедельник, что в настоящее время не планирует производить автомобили из-за потенциально высоких затрат, которые это может повлечь, и прямой конкуренции с другими автопроизводителями в отрасли, на фоне растущих в Интернете слухов о том, что китайский телекоммуникационный гигант переходит … Сообщение Новости транспортного сектора Китая появились сначала на Новостной портал PRC.