Причины ведут не к следствию, а куда попало. Вот у нашей собаки был хвост. Собака им махала в целях самопрезентации.
Хвост...
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Причины ведут не к следствию, а куда попало. Вот у нашей собаки был хвост. Собака им махала в целях самопрезентации.
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